Очень жестко: Австрия попробовала выстроить мост между Москвой и Киевом

«Очень жесткая», «очень открытая», «очень прямая» — так канцлер Австрии Карл Нехаммер описал свою встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, которая завершилась в Москве. Также он отметил, выступая на пресс-конференции после окончания встречи, что «у меня в целом нет положительного впечатления от переговоров с Путиным».

В понедельник, 11 апреля, гость из Вены прилетел с блиц-визитом в российскую столицу. В иные времена он привлёк бы внимание разве что специалистов по двусторонним отношениям, учитывая, что альпийская республика не играет первостепенной роли в европейской политике. Но в нынешних условиях объявление о поездке в Москву Нехаммера, который ранее в субботу посетил Киев, многими было воспринято как сенсация. Действительно, Нехаммер стал первым главой государства — члена ЕС, который очно встретился с президентом РФ после 24 февраля. Накануне в Кремле подтвердили: переговоры будут полностью закрытыми, пишущих и снимающих журналистов не пригласят даже на протокольную приветственную часть (на этом настояла австрийская сторона). Совместной пресс-конференции лидеров по итогам также не планировалось.

Дело в трубе?

Как сообщала австрийская газета Kronen Zeitung , политики беседовали в Ново-Огарево строго тет-а-тет, «при них не было советников». Встреча продолжалась около 75 минут, а весь прием господина Нехаммера в Москве уложился в полтора часа.

О содержании переговоров ничего не известно. Во всяком случае, во время приветствия не было никаких рукопожатий, — подчеркивала Krone Zetung. — Канцлер обещал подробно проинформировать об итогах австрийские СМИ.

Ближе к вечеру по лентам новостных агентств пошли заявления канцлера Австрии о том, что он прилетал в Москву с «четким сигналом» о необходимости как можно скорее положить конец боевым действиям на Украине. По словам Нехаммера, в сложившейся ситуации «с обеих сторон есть только проигравшие». Он также заявил, что в его случае речь идет «не о визите дружбы», но о «долге». Австрийский канцлер также подтвердил: санкции Евросоюза «будут продолжаться и уж точно ужесточаться до тех пор, пока на Украине гибнут люди».

Поиску прямого диалога с Россией нет альтернативы, даже несмотря на все разногласия, — признал при этом Карл Нехаммер по итогам встречи с Владимиром Путиным.

Ранее эксперты прогнозировали: Кремль воспользуется переговорами, чтобы одновременно провести контратаку на дипломатическом фронте и при этом не поступиться жесткой линией в отношениях с Западом. Москва наверняка попытается если не внести раскол, то продемонстрировать «разнонаправленность» в едином лагере западных держав.

Московский Кремль Сергей Булкин/NEWS.ru

Напомним, альпийская республика не является членом НАТО и, в отличие от схожих по статусу Финляндии и Швеции, пока не собирается отступать от строгого нейтралитета и присоединяться к Североатлантическому альянсу. «Австрия была нейтральной, является нейтральной и впредь будет нейтральной», — подтвердил Нехаммер еще в начале марта. Примечательно, что Вена в рамках коллективных санкций Евросоюза ограничилась высылкой российских дипломатов почти по «минимальной квоте». По последним данным австрийской прессы, до 12 апреля Австрию должны покинуть четверо дипломатов (для сравнения: Польша объявила о выдворении 45, Германия — 40, Франция — 30 сотрудников загранучреждений РФ).

Как известно, Австрия зависит от энергоносителей из РФ гораздо больше, чем та же Германия. Вена недавно признала: зависимость от российского газа доходит до 80%.

Мы сейчас находимся в ситуации, когда отсутствие российского газа навредило бы нам в Австрии или в Европе больше, чем Владимиру Путину, — признавала министр по делам защиты климата, экологии, энергетики и технологий Австрии Леоноре Гевесслер.

Газопровод Stefan Sauer/ZB/Global Look Press

Нехаммер же прямо говорил, что не поддерживает введение эмбарго на нефть и газ из России, хотя и выступает за общеевропейскую солидарность в вопросе санкций против РФ. "От нас следует четкий отказ от идей о прекращении импорта российского газа или российской нефти«,— заявил он в интервью телеканалу ОЕ24 в начале апреля. Тогда газовые хранилища Австрии были заполнены лишь на 13%. В австрийской нефтегазовой компании OMV также полагают, что страна не может позволить себе отказаться от российского газа в 2022 году.

Тайная миссия

В Вене настаивали: канцлер Австрии встречается с российским президентом исключительно как «мостостроитель» и посредник в конфликте с Украиной, и ни о каких сепаратных сделках (даже по поставкам газа) за спиной Брюсселя речи быть не может.

Это должно прекратиться! Нужны гуманитарные коридоры, прекращение огня и полноценное расследование военных преступлений. Мы нейтральны в военном отношении, но наша позиция по этим вопросам совершенно ясная, — рассказал накануне визита Нехаммер о своих приоритетах.

Еще до того, как нога Нехаммера ступила на почву РФ, его миссию раскритиковали некоторые немецкоязычные СМИ и политики. Кстати, она до последнего держалась в секрете. По данным еженедельника Wochenblick, для австрийских изданий действовало эмбарго до 11 утра понедельника — раньше этого времени визит не должны были анонсировать. Однако конкуренты из немецкого таблоида Bild преждевременно слили утечку. Тут же на Карла Нехаммера обрушился шквал критики с разных сторон. Как пишет Kronen Zeitung, в ультраправой Австрийской партии свободы назвали политику кабмина «непоследовательной» — особенно c учетом недавней поездки канцлера в Киев, где он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Оппоненты обвинили Нехаммера в том, что тот способствует «видимости прорыва изоляции РФ» и «создает иллюзию готовности Европы разговаривать с Москвой». Якобы даже главе австрийского МИД Александру Шалленбергу «пришлось защищать канцлера от нападок в своих рядах».

Зато канцлер Германии Олаф Шольц открыто поддержал австрийского коллегу и «поприветствовал визит», о котором Вена заранее оповестила Берлин. «Мы выступаем за любые дипломатические усилия, направленные на прекращение боевых действий на Украине и на создание базовых условий для переговоров между Украиной и Россией», — заявила заместитель спикера немецкого кабмина Кристиане Хоффман, которую цитирует портал Spiegel online. На вопрос о том, не собирается ли сам господин Шольц полететь в Москву, она ответила уклончиво: «На данный момент такие планы не рассматриваются».

Канцлер Германии Олаф Шольц Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Сам гость из Вены с самого начала не питал особых иллюзий относительно успеха своей московской миссии. Тем не менее нейтральность Австрии в целом и личность 49-летнего канцлера как новичка на этом посту (он занял его только в декабре 2021 года после скандальной отставки Себастьяна Курца) стали плюсом для Нехаммера как «контактера», сказал NEWS.ru эксперт по Австрии Владимир Швейцер.

Миротворчество, поиски золотой середины вообще характерны для внешней политики Австрии еще с 1945 года. Как ни странно это может звучать, но именно определенная провинциальность Австрии наряду с её положением на стыке Западной и Восточной Европы является её козырем в «наведении мостов» между более влиятельными странами. Правда, какими-то особо запоминающимися прорывами в этих усилиях австрийские политики похвастаться не могли никогда. Но как раз поэтому, даже если миссия Нехаммера не принесёт хороших новостей, это не сильно подорвет его реноме. Во всяком случае, он сделал всё, что было в его силах. Владимир Швейцер завотделом социальных и политических исследований Института Европы РАН завотделом социальных и политических исследований Института Европы РАН

Как подчеркивает эксперт, фигура австрийского канцлера в качестве «посланца доброй воли» весьма устраивает и руководство Евросоюза. В Вене рассказали, что Нехаммер согласовал свой визит в Москву с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

У Вены никогда после Второй мировой войны не было каких-то серьезных трений с Москвой. С другой стороны, Владимир Путин знаком со всеми государственными деятелями Австрии. Эта дорожка между Веной и Москвой хорошо натоптана. Никаких окончательных решений австрийские деятели в рамках ЕС принять не полномочны, но как сборщики информации из первых рук они весьма полезны Евросоюзу, —говорит Швейцер.

На российско-украинских переговорах по урегулированию нынешнего конфликта Киев заявлял, что не против посредничества Австрии как нейтральной страны. Однако Вена никогда не говорила, что готова взять на себя функции одного из гарантов будущих возможных договоренностей между Москвой и Киевом.