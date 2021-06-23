В Казахстане введут обязательную вакцинацию от коронавируса

Фото: inbusiness.kz

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры Украины презентовал в Киеве информационную брошюру в случае чрезвычайной ситуации или войны с Россией. Об этом заявила руководитель центра Любовь Цибульская. Её слова приводит РИА Новости.

По словам Цибульской, идея брошюры возникла после обострения ситуации на границе России и Украины. Инструкция расскажет о том, как подготовить дом, что делать во время обстрелов, как противостоять дезинформации. Мы...