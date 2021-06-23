В Казахстане введут обязательную вакцинацию от коронавируса

Работников коллективов, в которых насчитывается больше 20 человек, обяжут вакцинироваться от коронавирусной инфекции или сдавать ПЦР-тест в Казахстане. Об этом заявила председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Айжан Есмагамбетова. Её слова приводит Sputnik Казахстан.
На них будет распространяться требование об обязательном проведении вакцинации или о проведении ПЦР-теста каждые семь дней, если нет медицинских противопоказаний, — отметила Есмагамбетова.
Новые требования вступят в силу после публикации соответствующего постановления главного санитарного врача Казахстана.
Ранее стало известно, что в Казахстане обнаружили новую мутацию коронавирусной инфекции, схожую с индийским штаммом COVID-19. Она была выявлена после того, как учёные получили ПЦР-скрининг положительных тестов на коронавирус. Они были сделаны после резкого скачка заболеваемости в Нур-Султане.