Общественной палате РФ отказали в участии в совещании в ОБСЕ Общественной палате РФ отказали в участии в совещании на площадке ОБСЕ

Фото Яндекс.Дзен

Делегация Общественной палаты РФ получила отказ в участии во втором дополнительном совещании в области человеческого измерения. Мероприятие должно было состояться в Вене 16–17 мая, там предполагалось обсудить функционирование демократических институтов в период кризиса. Как заявили РИА Новости в пресс-службе ОП РФ, российские общественники регулярно участвуют в совещаниях ОБСЕ в области человеческого измерения и полностью соответствуют всем необходимым критериям работы на этих площадках.

Представители ОП РФ планировали поделиться с зарубежными коллегами опытом российских НПО в сфере местного самоуправления, свободы слова и мирных собраний, рассказать о лучших практиках развития демократических институтов в нашей стране. Однако к разговору о демократии россиян предпочли не допустить, — говорится в пресс-службы Общественно палаты РФ.

Там также отмечается, что все необходимые документы для аккредитации делегации РФ были поданы в полном соответствии с требованиями Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и все члены делегации получили официальное подтверждение о своём участии от организаторов. Однако накануне мероприятия организаторы приняли решение об отказе для россиян. При этом они сослались на некое решение действующего председательства ОБСЕ со стороны Польши, которая в этом году является председателем Организации.

Особо цинично, что информация с отказом в аккредитации была направлена в момент, когда российские представители уже вылетели в Вену, — говорится в сообщении.

При этом запросы об объяснении причин отмены и просьбы предоставить копию решения были проигнорированы, сообщили в пресс-службе ОП РФ.

В Общественной палате данное действие назвали «попыткой откровенной политизации» участия российских НКО в гуманитарных мероприятиях ОБСЕ и объяснили его желанием не позволить России высказаться на тему работы демократических институтов в стране.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не оставит без внимания хамские и незаконные действия Запада. Она отметила, что у Москвы всегда найдётся чем ответить.