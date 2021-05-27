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ОБСЕ обеспокоили инциденты на границе Армении и Азербайджана

09:42, 28 мая 2021
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и глава МИД Швеции Анн Линде обеспокоена продолжающимися инцидентами на армяно-азербайджанской границе.

ОБСЕ готова оказать содействие и принять меры по укреплению доверия для создания атмосферы, способствующей диалогу, — написала Линде в Twitter.

По её словам, все нерешённые вопросы между Ереваном и Баку должны решаться путём переговоров.

27 мая Азербайджан сообщил о задержании двух групп армянских военных, которые минировали дорогу, проходящую по территории республики. Были задержаны шесть человек. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что военные проводили инженерные работы по обустройству границы и у них не было цели диверсии. Также он утверждает, что инцидент произошёл на территории Армении.

Политолог, общественный деятель и генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов в беседе с NEWS.ru высказал мнение, что Баку в настоящее время не заинтересован в конфликте с Ереваном с учётом того, что последний остаётся партнёром Москвы и участником Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По словам эксперта, произошедшее событие является неприятным, но значение инцидента не стоит преувеличивать. Кортунов добавил, что на фоне прошлогоднего конфликта между Азербайджаном и Арменией время от времени возникают некие недоразумения, в том числе связанные с демаркацией и делимитацией границ.

Ранее Россия призвала армянскую и азербайджанскую сторону к мирному пути решения спорных вопросов о границе. Такой же позиции придерживается Франция. Москва готова оказывать возможное содействие этому процессу, отметили в российском МИД. В Париже призвали стороны воздерживаться от любых провокаций и проявлять максимальную сдержанность.

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