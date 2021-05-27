ОБСЕ обеспокоили инциденты на границе Армении и Азербайджана

https://static.news.ru/photo/f506e5f4-bf81-11eb-99e3-96000091f725_660.jpg Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и глава МИД Швеции Анн Линде обеспокоена продолжающимися инцидентами на армяно-азербайджанской границе.

ОБСЕ готова оказать содействие и принять меры по укреплению доверия для создания атмосферы, способствующей диалогу, — написала Линде в Twitter.

По её словам, все нерешённые вопросы между Ереваном и Баку должны решаться путём переговоров.

Concerned about repeated reports of incidents on Armenia/Azerbaijan border. All outstanding issues must be resolved peacefully through negotiation. @OSCE stands ready to assist and implement confidence-building measures to create an atmosphere conducive to dialogue. #OSCE2021SWE — Ann Linde (@AnnLinde) May 27, 2021

27 мая Азербайджан сообщил о задержании двух групп армянских военных, которые минировали дорогу, проходящую по территории республики. Были задержаны шесть человек. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что военные проводили инженерные работы по обустройству границы и у них не было цели диверсии. Также он утверждает, что инцидент произошёл на территории Армении.

Политолог, общественный деятель и генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов в беседе с NEWS.ru высказал мнение, что Баку в настоящее время не заинтересован в конфликте с Ереваном с учётом того, что последний остаётся партнёром Москвы и участником Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По словам эксперта, произошедшее событие является неприятным, но значение инцидента не стоит преувеличивать. Кортунов добавил, что на фоне прошлогоднего конфликта между Азербайджаном и Арменией время от времени возникают некие недоразумения, в том числе связанные с демаркацией и делимитацией границ.

Ранее Россия призвала армянскую и азербайджанскую сторону к мирному пути решения спорных вопросов о границе. Такой же позиции придерживается Франция. Москва готова оказывать возможное содействие этому процессу, отметили в российском МИД. В Париже призвали стороны воздерживаться от любых провокаций и проявлять максимальную сдержанность.