Обнаружена четвертая утечка газа из «Северных потоков» Береговая охрана Швеции заявила о четвертой утечке газа из «Северных потоков»

Фото: Danish Defense Ministry/Global Look Press

Шведская береговая охрана сообщила, что после взрывов на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» было обнаружено четыре утечки газа, пишет Svenska Dagbladet. Две из них произошли на территории, контролируемой Швецией, в настоящий момент полицейские ведут расследование.

Две из этих четырех [утечек] находятся в шведской экономической зоне. Речь идет о большем выбросе диаметром примерно 900 метров и меньшем примерно 200 метров в диаметре, — рассказал дежурный офицер командного центра береговой охраны Дженни Ларссон.

При этом сейсмолог Бьерн Лунд утверждает, что на самом деле на «Северных потоках» могли произойти не два взрыва, а три. Эта информация пока никак не подтверждается.

В ночь на 26 сентября на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России. ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. Оператор Nord Stream AG сообщил, что 26 сентября произошло падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток».

Профессор Шведского национального сейсмоцентра SNSN Бьерн Лунд сообщил, что на маршрутах залегания трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошло два мощных подводных взрыва.