https://static.news.ru/photo/2b0ef596-43d8-11ea-86ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hendrik Schmidt/ZB/Global Look Press

Североатлантический альянс не смог бы нарушить обещание о не расширении на Восток, если бы СССР документально его закрепил. И это оказалось «непростительной ошибкой становившегося все менее дееспособным советского руководства при Горбачёве».

Такое мнение высказал официальный представитель фракции «Левые» по внешнеполитическим вопросам в немецком бундестаге Александер Ной в статье, опубликованной порталом Freiheitsliebe.

По его мнению, Советский Союз должен был настаивать на возможном расширении только до границ объединённой Германии. В 1999 году блок НАТО, воспользовавшись принципом «открытых дверей», начал постепенно расширяться и пока не намерен останавливаться.

Немецкий депутат напомнил, что в марте Североатлантический альянс проведёт крупнейшие за прошедшие 25 лет военные учения Defender 2020 («Защитник Европы 2020»). В них будут участвовать почти 37 тысяч военных из разных стран. Предлогом названа мнимая «российская угроза», хотя «агрессором» выступает именно НАТО, уверен Ной.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия и Соединённые Штаты должны не допустить начала «горячей войны». В противном случае всю цивилизацию ждёт разрушение. Данное заявление сделал в интервью американским журналистам бывший генсек ЦК КПСС, первый и единственный президент СССР Михаил Горбачёв. Так он ответил на вопрос о том, стоит ли мир на пороге новой эры многополярного соперничества между государствами.