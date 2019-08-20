Соединённые Штаты, всего менее трёх недель назад вышедшие из ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности), провели испытания новой крылатой ракеты наземного базирования. Её характеристики не соответствуют условиям ранее действовавшего соглашения. Эта новость ожидаемо вызвала резонанс в Москве, где уже заявляли, что Вашингтон ещё до разрыва договора выделял значительные средства на разработку указанных в нём вооружений. Теперь же, полагают некоторые политики, Россия может столкнуться с прямой военной угрозой со стороны США.

Выход Соединённых Штатов из ДРСМД был мотивирован, в первую очередь, тем, что Россия, по мнению Вашингтона, нарушала условия соглашения. Министр обороны РФ Сергей Шойгу, в свою очередь, два дня назад заявил, что США ещё в прошлом году выделили значительные суммы на разработку ракет, запрещённых соглашением. И недавнее испытание новой американской крылатой ракеты лишь укрепило Россию в такой позиции.

Всё это время США лишь искали предлог, чтобы освободиться от договорных обязательств, — цитирует, в частности, РИА «Новости» заместителя главы МИД РФ Сергей Рябков.

С дипломатом согласен и глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв. Как заявил он в ходе общения с журналистами, нынешние испытания это ещё одно подтверждение нарушения Вашингтоном ДРСМД в период его действия — «так как за время с 2 по 19 августа было невозможно провести исследовательские разработки, которые „не ведут к производству и испытаниям“ (одно из основных положений соглашения — прим. News.ru)».

По данным американского телеканала CNN, новая крылатая ракета была запущена с острова Сан-Николас в Тихом океане, недалеко от побережья Калифорнии, и пролетела более 500 км. Позднее была опубликована и видеозапись запуска.

Как отметил в комментарии для News.ru военный эксперт Юрий Лямин, судя по тому, что было показано публике, в данном случае США пошли по самому простому пути — то есть использовали вариант давно стоящих на вооружении американских ВМС крылатых ракет морского базирования «Томагавк».

U.S. Navy photo by Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll

Сама по себе эта ракета известная и даже в 1980-х годах существовал ранний вариант «Томагавка» наземного базирования. Однако он был уничтожен после подписания ДРСМД. То, что в качестве одного из первых шагов после выхода из соглашения США снова решат создать именно «Томагавки» наземного базирования, напрашивалось как самый быстрый и относительно дешевый способ получить новые комплексы с крылатыми ракетами наземного базирования. Юрий Лямин военный эксперт

По мнению аналитика, запуск стал, скорее, демонстративным шагом со стороны Вашингтона — американцы хотели как можно быстрее показать, что они более не соблюдают ДРСМД. В то же время свои намерения США обозначили чётко и через некоторое время они, вероятнее всего, примут комплекс с ракетами наземного базирования на вооружение.

С тем, что за основу новой крылатой ракеты взят «Томагавк», и поэтому испытания были проведены так быстро, согласен и эксперт по международным отношениям Владимир Фролов. В беседе с News.ru он особо подчеркнул, что ДРСМД никогда не запрещал научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по ракетам средней дальности — под запретом были только испытания и развёртывание.

У США не было ракет средней дальности наземного базирования после их ликвидации. Мы тоже вели НИОКР по таким ракетам и даже кое-что испытывали, РС-26, например, — правда, заявили её как прототип МБР, испытав один раз на дальность 5800 км, но это было развитием ракеты SS-20 (РСД-10 — прим. News.ru). Гонкой вооружений это на данный момент назвать сложно, потому что у Китая и РФ такие ракеты уже есть, а у США нет. Владимир Фролов эксперт по международным отношениям

Выходя из ДРСМД Вашингтон поставил под сомнение и возможность продления соглашения о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекает через полтора года. Однако, считает Владимир Фролов, новое испытание не имеет отношения к СНВ-3. Тем не менее, если договор не будет продлён, то любое новое соглашение должно будет покрывать и ракеты средней дальности в ядерном варианте, уверен эксперт.