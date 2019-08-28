https://static.news.ru/photo/f28ee520-c9d2-11e9-b8dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Киберкомандование Вооружённых сил США уничтожило при хакерской атаке на компьютерные системы Ирана важную для Исламской Республики базу данных. Там содержалась разведывательная информация.

Информация в базе якобы была нужна Корпусу стражей Исламской революции (КСИР) для планирования атак на проходящие в районе Персидского залива корабли, в частности, «выбирать, на какой танкер и где напасть», пишет The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Авторы публикации утверждают, что киберкомандование США якобы не стремилось нанести ущерб иранским ракетным комплексам и системам противовоздушной обороны.

Кибератаку в Вашингтоне сочли успешной, и после 20 июня нападений на танкеры в определённом районе не было. Источники газеты полагают, что в Тегеране до сих пор не смогли восстановить утраченные данные и возобновить работу некоторых систем связи.

Как писал News.ru, очередной инцидент с нефтяным танкером, задержанным КСИР в Персидском заливе в июле, ожидаемо привёл к обострению ситуации в регионе. Военное командование США по следам случившегося заявило о размещении контингента в Саудовской Аравии и о запуске интернациональной морской операции «Страж», призванной обеспечить безопасность судоходства в районе Персидского залива.