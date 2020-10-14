NYT: Навального отравили дважды

https://static.news.ru/photo/4ef0c10c-0e57-11eb-99f0-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: navalny/instagram.com

Российский оппозиционер Алексей Навальный мог быть отравлен дважды, заявили сотрудники New York Times.

Неназванный специалист из ФРГ рассказал изданию, что яд блогеру «подсыпали в чай, которой он пил в аэропорту». Однако это заявление вызвало вопросы в редакции, поскольку ранее немецкие эксперты утверждали, что обнаружили следы токсинов на пластиковой бутылке с водой, которую политик взял с собой из отеля.

Это значит, что Навальный контактировал с ядом до того, как прибыл в аэропорт, или, возможно, его отравили дважды, — сделали вывод журналисты.

При этом один из создателей «Новичка» Леонид Ринк счёл это заявление источника New York Times несколько странным. По его словам, все составляющие этого отравляющего вещества «терпеть не могут» воду и разлагаются в ней. Поэтому предположение о порошке в чае можно считать «собачьей чушью».

Как писал NEWS.ru, ранее в Организации по запрещению химического оружия заявили, что проведённый её экспертами анализ подтвердил наличие в образцах крови и мочи Навального токсичных химикатов — биомаркеров ингибитора холинэстеразы. В организации считают, что политика отравили не зарегистрированной ранее разновидностью препарата из группы боевых отравляющих веществ «Новичок».