Казахстан заменит шествие «Бессмертного полка» акцией в соцсетях

https://static.news.ru/photo/e877d328-8e1a-11ea-96fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Типичный Петропавловск/vk.com

Власти Нур-Султана призвали жителей перенести памятную акцию «Бессмертный полк» в социальных сетях. Проход с портретами ветеранов и военный парад 9 мая сорвались из-за пандемии коронавируса.

Администрация Нур-Султана создала памятные маски для фотографий и призвала горожан публиковать рассказы о родственниках, которые сражались на Великой Отечественной войне.

Суть акции — личная семейная память о конкретном человеке, в связи с этим неуместно использование портретов военачальников и руководителей страны. Если, конечно, эти исторические деятели не являются родственниками, — цитирует ТАСС заявление местных властей.

Как писал NEWS.ru, памятные акции отменены в России и на Украине, праздничные парады в Белоруссии пройдут без ветеранов войны. Как отметили в Кремле, президент Владимир Путин 9 мая возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата и обратится к нации.