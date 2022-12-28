Опять «нож в спину»? Турция массово отказывает россиянам в получении ВНЖ Турецкие власти решили сыграть на антииммиграционных настроениях граждан перед выборами. Как это ударит по выходцам из РФ?

Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press

Пока тысячи россиян ищут новую родину в Турции и пытаются там обустроиться, в Анкаре, похоже, прорабатывают план, как бы избавиться от гостей во избежание нового миграционного кризиса. По Сети распространяется информация о том, что в турецком Измире (третьем по численности городе Турции) всем россиянам отказывают в получении туристического ВНЖ. Причина — некое «срочное указание» от руководства из Анкары. Официальных заявлений пока не было, но теперь подобные сообщения поступают и из других турецких городов. О том, что происходит на местах, NEWS.ru узнал из первых рук.

А что случилось?

Первые сообщения о том, что россиянам начали отказывать в туристическом ВНЖ, появились в нескольких Telegram-каналах вечером 26 декабря. Очевидцы писали, что в этот день было отказано всем, кто подал документы, в том числе весь комплект, и прошел собеседование (в чатах называют их «рандеву») в миграционной службе в Измире. Им дали 10 дней на выезд из страны или на подачу апелляции (по средним ценам она стоит €1000–1500 на человека). При этом уточнялось, что новые условия не должны коснуться лишь тех, у кого уже есть вид на жительство, а также тех, кто подает заявление на продление ВНЖ.

Россияне, которые рассчитывали остаться в Турции надолго, были шокированы, но унывать не стали — вероятно, произошла какая-то ошибка или недоразумение, думали они. Однако на следующий день такие же сообщения стали поступать из Фетхие и других городов.

Фото: shutterstock Миграционный центр в Анталье

NEWS.ru удалось связаться с соотечественниками в Турции и узнать, как проходят собеседования, на которые заявители записывались еще за несколько месяцев. Оказалось, что они вовсе не отменяются. Российские граждане, как полагается, приходят в указанное время, подают документы, даже сдают отпечатки пальцев и после этого дополнительно проходят собеседование, отвечая на множество вопросов о целях приезда. А дальше их ждет сюрприз.

Мы отметили, что приехали в туристических целях, после чего у нас начали спрашивать, куда мы собираемся поехать и как надолго планируем там остаться. Мы на все вопросы ответили. Думали, что это стандартная процедура получения туристического ВНЖ, и были уверены, что все хорошо. Через некоторое время нам протягивают какой-то документ с двумя галочками и пометкой об отказе. Нам вернули паспорта, а весь пакет документов остался у них, — рассказала в беседе с NEWS.ru россиянка Оксана.

Как отмечают россияне в специально созданных для общения чатах в Telegram, какого-то определенного разъяснения у сотрудников миграционной службы нет. Многим сказали, что из Анкары пришло указание пока приостановить выдачу туристических ВНЖ гражданам России. Некоторым отказ объяснили тем, что у них недостаточно оснований для того, чтобы находиться в Турции. Более неформальное объяснение — Турции просто-напросто не нужны туристы.

Есть ли «план B»?

Теперь, по некоторым сообщениям, гражданам РФ предоставляют выбор — или быть готовыми к отказу в выдаче ВНЖ, или вовсе не подавать документы. В последнем случае заявка хотя бы аннулируется, и это еще не самый плохой вариант. Ведь в случае официального отказа повторно подать на туристическую визу можно только через полгода.

Фото: Shadati/XinHua/Global Look Press Многие россияне пытаются обустроиться на берегах Босфора

Между тем по Сети уже гуляет документ с новыми условиями для получения ВНЖ для граждан России, которым назначено «рандеву» после 26 декабря.

Если граждане Российской Федерации находятся на пенсии, они должны предоставить документ, заверенный апостилем, который подтверждает, что они действительно являются пенсионерами, и размер их пенсии.

Если гражданин РФ работает удалённо, он должен принести документ, подтверждающий его ежемесячный доход. Документ от работодателя должен быть также апостилирован.

Вклад денег в банк и регулярные денежные переводы не принимаются в качестве подтверждения дохода, а заявки на ВНЖ в этом случае отклоняются.

Супруги и дети в возрасте до 25 лет из тех, кто ранее получил вид на жительство, будут считаться воссоединением семьи и смогут получить ВНЖ.

Впрочем, пока не известно, действительно ли россияне все-таки могут получить ВНЖ на новых условиях. К тому же многие соотечественники просто не в состоянии их выполнить. Некоторые обращаются к местным юристам, но те не могут ничего сделать и лишь разводят руками.

Сотрудник в миграционной службе сам был в шоке и сокрушался от происходящего сумасшествия. Ему было жаль, но ничем помочь он не смог, так как со вчерашнего дня им спустили указ не выдавать ВНЖ в принципе никому [ни россиянам, ни гражданам третьих стран], — написала в одном из Telegram-каналов пользователь Юлия.

По словам Юлии, сотрудники миграционной службы советуют по возможности отменить или перенести запись хотя бы на март 2023 года, чтобы взять паузу для прояснения ситуации. Многие чиновники надеются, что в ближайшее время все разрешится и граждане РФ снова смогут получать ВНЖ.

Мы спросили, с чем это связано, — продолжает Юлия. — По мнению сотрудников, все эти перемены, скорее всего, связаны с предстоящими выборами и показательной борьбой с мигрантами — так власти хотят заработать очки.

Впрочем, если все дело действительно в этом, то проблемы у россиян могут не разрешиться до мая 2023 года. По последним данным, выборы президента Турции пройдут именно тогда.

Рулетка для русских

Между тем Турция, и без того переполненная сирийскими беженцами, стала удобным местом для новой волны мигрантов из России в этом году. Как рассказывают местные жители, повсюду слышна русская речь. Таких огромных очередей в Айя-Софию Стамбул не видел никогда, а цены в относительно недорогой Турции из-за огромного притока иностранцев взлетели слишком резко.

Разумеется, это вызывает недовольство местных жителей. На этом фоне в турецком обществе активно продвигается идея, что «русских в Турции сейчас больше, чем турок, и из-за этого будет всем плохо». Вероятно, именно поэтому турецкие власти решили выровнять ситуацию. Только методы для этого выбраны не самые удачные, сокрушаются российские граждане.

Фото: Anna Dare/ТАСС Аэропорт Стамбула стал для тысяч граждан РФ «воротами в мир»

Какой-то нож в спину от турок... Мы все просто попали под неудачную рулетку, — пишут разочарованные россияне в соцсетях.

Многие выбирали Турцию для переезда именно из-за простоты получения туристического ВНЖ. До сих пор для него фактически были необходимы только подтверждение дохода и нотариально заверенный договор долгосрочной — от полугода — аренды жилья. Сейчас россияне, оплатившие аренду жилья на год вперед, пытаются как-то договориться с хозяевами и вернуть свои деньги. Только это не самая главная проблема. Куда теперь дальше? — вот главный вопрос. Сейчас российские граждане, застрявшие в Турции, срочно ищут обходные пути.