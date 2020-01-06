Жители Украины в 2021 году будут въезжать в страны Евросоюза по новым правилам. Дополнительную платную авторизацию введут для всех стран, которые имеют право на безвизовый въезд в ЕС. Об этом
В соответствии с утверждённым Европарламентом законом, через год будет запущена система под названием Европейская система авторизации и информации о путешествии (ETIAS). Она представляет собой единую базу данных о путешественниках, въезжающих в еврозону, — сообщило издание.
Украинцам, как и жителям других стран, освобождённым от визовых требований, нужно будет предоставить пакет документов и заплатить около семи евро.
Как писал NEWS.ru, глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о том, что жители Украины признали полуостров Крым российской территорией. Он обратил внимание на то, что туристический поток из Украины за последний год вырос.
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