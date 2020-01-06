https://static.news.ru/photo/c67b99f4-310d-11ea-a98c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oleksiy Maksymenko/imagebroker.com/Global Look Press

Жители Украины в 2021 году будут въезжать в страны Евросоюза по новым правилам. Дополнительную платную авторизацию введут для всех стран, которые имеют право на безвизовый въезд в ЕС. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на издание «Обозреватель».

В соответствии с утверждённым Европарламентом законом, через год будет запущена система под названием Европейская система авторизации и информации о путешествии (ETIAS). Она представляет собой единую базу данных о путешественниках, въезжающих в еврозону, — сообщило издание.

Украинцам, как и жителям других стран, освобождённым от визовых требований, нужно будет предоставить пакет документов и заплатить около семи евро.

Как писал NEWS.ru, глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о том, что жители Украины признали полуостров Крым российской территорией. Он обратил внимание на то, что туристический поток из Украины за последний год вырос.