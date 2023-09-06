ВСУ решили отвоевать Артемовск: новости СВО на вечер 6 сентября Последние новости об СВО на Украине

Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

6 сентября врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские войска оставили населенный пункт Работино. Он подчеркнул, что такое решение было принято из-за отсутствия возможности окопаться на данной территории. Глава региона также отметил, что отход был тактическим. Минобороны РФ позднее сообщило, что изменений в тактическом положении российских войск нет. В ведомстве подчеркнули, что за сутки ВС России отразили четыре атаки противника в районах Вербового и Работино.

Военный обозреватель Алексей Суконкин предположил, что вероятный уход российских сил из Работино не ухудшит позиций ВС РФ на линии боевого соприкосновения и не даст ВСУ никаких преимуществ. По его словам, часть населенного пункта Работино может находиться в серой зоне. Он не исключил, что ВСУ занимают западную часть Работино, а российские силы — южную. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предположил, что ВС России могли отступить из Работино, исходя из тактической необходимости. Парламентарий не исключил, что ВС РФ отошли на заранее подготовленные позиции.

По словам главы общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, Украина бросила в бой подразделения бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) на Ореховское направление. Он отметил, что ситуация в области контролируется российскими войсками, а попытки противника прорвать первую линию обороны пресекаются.

По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, ВСУ сталкиваются с трудностями на трех участках линии боевого соприкосновения. По его словам, речь идет о Купянском, Артемовском и Краснолиманском направлениях. Как признал Сырский, в этих районах есть риск утраты позиций, чего генерал приказал не допускать, обеспечив «надежную оборону».

Фото: МО Украины

Минобороны РФ сообщило, что российские военные при помощи авиации нанесли групповой удар по базе подготовки украинских диверсантов в зоне СВО. По данным ведомства, цель удара была достигнута и поражена.

Всего за сутки в результате действий российских военных на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях в зоне СВО были отражены 19 атак противника, убиты около 660 бойцов ВСУ, уничтожены 53 единицы техники и 17 БПЛА. Также был поражен пункт управления беспилотными летательными аппаратами вблизи Артемовска.

Как заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, украинское военное руководство в спешке перебрасывает резервы войск на Купянское направление в зоне СВО с целью недопущения прорыва линии обороны. По его словам, новоприбывших бойцов ВСУ отправляют в населенные пункты Песчаное, Берестовое и Стельмаховка. Бои на данном участке продолжаются.

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов утверждает, что украинские военные пытаются изо всех сил атаковать позиции ВС России на Артемовском направлении в зоне СВО. По его словам, ВСУ несут колоссальные потери, российские военные не подпускают их к городу.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска пытаются контратаковать на участке Клещеевка — Андреевка вблизи Артемовска. По его словам, борьба ведется за решающие высоты на флангах города.

Также он рассказал, что ВС России пресекли попытку украинских войск прощупать оборону на Южно-Донецком направлении в зоне СВО. По его словам, противник осуществил несколько атак, но все они провалились.

Как сообщил замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский, подразделения ВСУ минувшей ночью предприняли попытку закрепиться на новых позициях в западной части республики у Новодонецкого. По его словам, российские войска пресекли продвижение противника. Как следствие, ВСУ понесли значительные потери.

Начальник пресс-центра группировки ВС России «Центр» Александр Савчук заявил, что в районе Серебрянского лесничества российские войска ударили авиацией и артиллерией по бригаде спецназначения «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и штурмовикам 67-й бригады ВСУ. По его словам, в результате ударов противник потерял до 30 человек личного состава.

Оперативные службы Херсонской области со стороны России сообщили, что бойцы ВС РФ уничтожили украинскую гаубицу «Мста-Б» с боекомплектом. Отмечается, что огневое поражение нанесли соединения группировки войск «Днепр».

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс подтвердил, факт уничтожения танка Challenger 2 российскими войсками. По его словам, Лондон не планирует передавать Украине новый танк на замену уничтоженному.

Как сообщил глава военной администрации Одесской области Олег Кипер, несколько объектов припортовой инфраструктуры на территории региона были повреждены в результате налета беспилотников. По словам чиновника, разрушения были зафиксированы в нескольких населенных пунктах. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Позднее Telegram-канал Readovka сообщил, что в городе Запорожье, находящемся под контролем Киева, прозвучал мощный взрыв. Над городом поднялся столб дыма. Причина взрыва не называлась.

Фото: МО Украины

О взрыве в доме на левом берегу Днепра в Киеве сообщило украинское издание «Страна.ua». По его информации, взрыв произошел в многоэтажном доме, расположенном в исторической местности Русановка.

Следственный комитет РФ предъявил заочное обвинение полковнику ВСУ Сергею Бурденюку, который, по версии следствия, спланировал удары беспилотников по российским военным аэродромам в 2022 году. Против него завели уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц общеопасным способом, покушении на убийство двух и более лиц, а также диверсии. По данным следствия, украинские БПЛА под его руководством атаковали военные аэродромы в Калужской и Рязанской областях, а также в других регионах России. Сейчас суд в России заочно арестовал полковника ВСУ. Полковник ВСУ объявлен в международный розыск.

Верховная рада Украины одобрила назначение Рустема Умерова новым министром обороны. Как рассказал депутат украинского парламента Ярослав Железня, за назначение Умерова проголосовали 338 парламентариев. Тем временем трое замминистров обороны Украины Владимир Гаврилов, Виталий Дейнега и Андрей Шевченко покинули свои посты вслед за бывшим главой ведомства Алексеем Резниковым.

Утром 6 сентября глава Госдепартамента США Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в Киев. Причины его поездки не называются. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле поездку Блинкена оценивают как поддержку Украины в состоянии вооруженного конфликта. При этом он заявил, что поддержка со стороны США никак не сможет повлиять на ход СВО. По мнению Пескова, США подталкивают Украину вести войну до последнего украинца и не жалеют на это никаких средств. Он считает, что это никак не отразится на ходе военной операции.

Делегации США и Албании запросили на пятницу, 8 сентября, заседание Совета Безопасности ООН по теме украинского конфликта. По данным источника ТАСС, темой мероприятия будет годовщина референдумов в новых российских регионах.

Как заявил журналист Джон Пол Рэтбон, малоквалифицированные кадры ВСУ послужили одной из причин медленного и провального контрнаступления Украины. По его словам, большая часть военнослужащих не умела обращаться с западной техникой.

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