ВСУ понесли рекордные потери из-за Пятихатки: новости СВО на вечер 13 июля Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО РФ

Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 13 июля российские военные ударили с моря по складам оружия и боеприпасов ВСУ в зоне проведения военной операции. В ведомстве уточнили, что все установленные объекты были поражены.

По данным Минобороны, всего за сутки российским бойцам удалось отразить 22 попытки наступления ВСУ на трех направлениях. Суммарно в результате действий российских военных на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях в зоне СВО были уничтожены около 850 бойцов ВСУ, а также 65 единиц техники, включая 14 беспилотников. Была пресечена деятельность одной украинской диверсионно-разведывательной группы.

По информации Telegram-канала WarGonzo, подразделения Вооруженных сил РФ ведут успешное наступление в районе поселка Куземовка на северо-западе Луганской Народной Республики. Уточняется, что ВСУ уже потеряли несколько укрепрайонов под натиском российских сил.

Как утверждает подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, российским военным удалось форсировать реку Жеребец на Краснолиманском направлении в ДНР. По его словам, бойцы ВС РФ успешно закрепились на противоположном берегу реки и заняли опорный пункт ВСУ.

Фото: МО РФ

Также Марочко сообщил, что российским военным удалось взять под контроль участок трассы Чугуев — Старобельск — Меловое на Купянском направлении в зоне СВО. По его словам, бойцы ВСУ активно использовали дорогу для переправки оружия и боеприпасов, а также для эвакуации раненых солдат.

По словам командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова, поселок Клещеевка, расположенный к югу от Артемовска в ДНР, на сегодняшний день контролируется российскими войсками. Он уточнил, что ВС РФ закрепились на линии вплоть до Курдюмовки.

Как рассказали в РИА Новости, российский солдат с позывным Юган, несмотря на контузию, сумел остановить атаку группы бойцов ВСУ на Донецком направлении. Боец открыл огонь по противнику после того, как рядом с ним взорвалась граната. Ему удалось ранить одного солдата, другой попал на минное поле.

Представитель компании-производителя противотанкового ракетного комплекса «Корнет» сообщил, что российские военные впервые применили ПТРК с дистанционным управлением «Курган» в зоне проведения военной операции. По его словам, выпущенная из «Корнета» ракета попала по блиндажу ВСУ и уничтожила его.

Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что подразделения украинских войск предприняли серию неудачных попыток прорвать оборону ВС РФ на участке фронта у населенного пункта Пятихатки. По его словам, в результате трех лобовых атак ВСУ понесли рекордные потери. Telegram-канал «Военкоры русской весны» опубликовал кадры неудачной попытки украинских военных прорвать оборону российских сил на участке фронта у населенных пунктов Жеребянки и Пятихатки Запорожской области. На записи видно, как бойцы ВСУ не смогли выбраться из Пятихаток и отправились в обратную сторону.

Telegram-канал «Военкоры Русской весны» опубликовал видео уничтожения российскими военными бронемашины американского производства M2 Bradley в зоне проведения спецоперации. По данным канала, БМП атаковали при помощи беспилотника-камикадзе на Запорожском направлении.

При этом Рогов заявил, что в Запорожской области при обстреле ВСУ населенного пункта Тарасовка погиб ребенок. Он отметил, что мальчик учился в четвертом классе.

Фото: МО Украины

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщил, что украинский беспилотник сбросил взрывчатку на здание завода «Консервсушпрод» в Брянской области. По информации канала, в результате атаки была повреждена кровля цеха №1. Пострадавших нет. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, украинские военные за сутки выпустили более 80 снарядов по территории региона. По его словам, в результате обстрелов пострадал один человек. 38 прилетов пришлись на Грайворонский городской округ, в населенных пунктах Сподарюшино, Мокрая Орловка и Заречье-Второе было временно отключено электричество.

Глава пентагона Ллойд Остин поддержал инициативу американской администрации о поставках на Украину кассетных боеприпасов. По его словам, хотя сама идея противоречива, такие снаряды позволят ВСУ эффективнее защищаться.

По данным издания El País, ряд европейских государств настаивает на отправке группы военных инструкторов на Украину. Предполагается, что такой шаг исключит необходимость проводить подготовку солдат ВСУ в Германии и Польше.

Советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк заявил, что боевые действия на Украине могут закончиться победой ВСУ, это единственный позитивный исход сражений для Киева. По его словам, в таком случае Украина сохранит свою государственность, а также сможет доминировать в своем регионе. Другие возможные сценарии «убьют» Украину, уверен он.

Политолог Юрий Самонкин считает, что НАТО не примет Украину в свой состав, у государства нет никаких перспектив на вступление в Альянс. Он подчеркнул, что страны — участницы союза создают «декоративную ширму» единства, которая представляет собой рабочую группу для сотрудничества между Украиной и НАТО.

По мнению бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, самым главным врагом Киева в военном конфликте, помимо российской армии, является усталость партнеров от помощи Украине. Как утверждает Джонсон, весь мир истощился от уверенности, что Украина выиграет на поле боя, однако победа «жизненно важна для демократии и свободы во всем мире».

Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Киев рассчитывает получить гарантии безопасности от стран «Большой семерки», в арсенале которых имеется ядерное вооружение. Он также назвал ошибкой отказ республики от оружия массового поражения, доставшегося от СССР.

Согласно результатам опроса социологической компании Russian Field, 74% россиян считают недопустимым ядерный удар по Украине. При этом среди мужчин число тех, кто одобряет использование ядерного оружия выше, чем среди женщин: 20% против 12%.

Военкор Александр Коц сообщил, что большая колонна военной техники была замечена на трассе М-4. По его словам, машины движутся в сторону Москвы и принадлежат подразделениям ЧВК «Вагнер», приступившим к процессу передислокации.

Фото: Карбинов Анатолий/NEWS.ru

По данным источников издания Readovka, генерал Сергей Суровикин в настоящее время находится на отдыхе в Ростове. Секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников в свою очередь подчеркнул, что не может подтвердить или опровергнуть нахождение Суровикина в одинцовском СИЗО, поскольку эта территория ОНК Подмосковья. При этом он выразил сомнение в том, что Суровикин вообще может пребывать под арестом.

Накануне глава организации «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об отстранении с должности командующего 58-й армией ЮВО генерал-майора Ивана Попова. По мнению главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, Попов должен продолжать служить в армии. Он призвал подождать решения по поводу дальнейшей судьбы генерала.

При этом он подчеркнул, что несмотря на отстранение Попова армия России продолжает отражать наступление ВСУ в зоне проведения СВО. На отдельных направлениях, по его словам, российские военнослужащие продвигаются вперед.

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