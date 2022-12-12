Новая Зеландия ввела санкции против Эрнста Новая Зеландия ввела санкции против Константина Эрнста и главы Минцифры Шадаева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новая Зеландия ввела санкции против представителей российских СМИ, в том числе генерального директора «Первого канала» Константина Эрнста, а также против главы Минцифры Максута Шадаева, сообщила министр иностранных дел Новой Зеландии Нанаи Махуты. Кроме того, под ограничения попали ряд сотрудников российских СМИ.

Под санкции попали министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций [Максут Шадаев], генеральный директор «Первого канала» [Константин Эрнст] и ключевые сотрудники российских СМИ, включая [информагентство] «ИнфоРос», [англоязычное новостное издание] SouthFront и [электронное издание] «Фонд стратегической культуры», — объявилаМахута.

Она объяснила, что под санкции попали те лица, которые «имеют прямое влияние на общественное мнение» о российской операции на Украине и «вносят свой вклад в туман дезинформации».