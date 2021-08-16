Новая Зеландия ввела полный карантин из-за COVID

Правительство Новой Зеландии объявило о новых ограничениях из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявила глава кабмина страны Джасинда Ардерн, слова которой приводит ТАСС.
Она отметила, что жёсткий карантин
С начала пандемии в Новой Зеландии зафиксировано 2926 случаев заражения коронавирусом, вылечились 2857 пациентов, 26 человек скончались.
Ранее в Греции зафиксировали первый случай смерти полностью вакцинированного и не имеющего основных заболеваний пациента. По словам врача Никоса Каправелоса, невакцинированные люди находятся в большей опасности, а подобный случай является исключением.