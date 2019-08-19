Командующий Вооружёнными силами Норвегии Хокан Брюн-Ханссен заявил, что в случае военного конфликта с Россией его страна не сможет ничего сделать.
Если что-то произойдёт, Норвегия окажется не на той стороне линии конфронтации и ей будет трудно получить помощь, если понадобится, — сказал Брюн-Ханссен.
По его словам, чем ближе Соединённые Штаты будут подбираться к территории РФ, тем сильнее это будет провоцировать Россию.
Командующий также отметил, что Норвегия находится в таком географическом районе, что может быть «вовлечена в потенциальную конфронтацию», информирует «
Как ранее писал News.ru, наблюдательный полёт российских военных запланирован на 19 августа, в то же время ВВС США пролетят над Россией.