https://static.news.ru/photo/1e9d0a68-c251-11e9-af06-fa163e074e61_660.jpg Хокан Брюн-Ханссен Фото: US Joint Staff/Digital/Global Look Press

Командующий Вооружёнными силами Норвегии Хокан Брюн-Ханссен заявил, что в случае военного конфликта с Россией его страна не сможет ничего сделать.

Если что-то произойдёт, Норвегия окажется не на той стороне линии конфронтации и ей будет трудно получить помощь, если понадобится, — сказал Брюн-Ханссен.

По его словам, чем ближе Соединённые Штаты будут подбираться к территории РФ, тем сильнее это будет провоцировать Россию.

Командующий также отметил, что Норвегия находится в таком географическом районе, что может быть «вовлечена в потенциальную конфронтацию», информирует « ПолитЭксперт ».

Как ранее писал News.ru, наблюдательный полёт российских военных запланирован на 19 августа, в то же время ВВС США пролетят над Россией.