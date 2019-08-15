https://static.news.ru/photo/620c535c-bf50-11e9-8506-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Ядерный регулятор Норвегии сообщил, что в воздухе северных районов страны обнаружено небольшое количество частиц радиоактивного йода спустя несколько дней после ЧП на военном полигоне в Архангельской области России.

Обнаруженный уровень очень низок и не наносит вреда ни людям, ни окружающей среде, — говорится в заявлении на сайте регулятора.

Образцы были взяты в период с 9 по 12 августа 2019 года. В ведомстве пока не знают, связан ли обнаруженный йод с инцидентом в Архангельске на прошлой неделе.

Регулятор уточняет, что норвежские станции мониторинга обнаруживают радиоактивный йод примерно 6-8 раз в год, а источник обычно неизвестен.

На полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошёл взрыв и возгорание изделия. По официальным данным оборонного ведомства, в результате погибли два человека, четверо пострадали. В Минобороны уточнили, что выброс вредных веществ не зафиксирован, а радиационный фон в районе ЧП находится в пределах нормы, писал News.ru.