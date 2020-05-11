Норвегия почти в два раза увеличит расходы из нефтяного фонда

https://static.news.ru/photo/021b2480-9422-11ea-b88c-fa163e074e61_660.jpg Фото: J.W.Alker/imagebroker.com/Global Look Press

Правительство Норвегии в 2020 году почти в два раза увеличит расходы из Государственного пенсионного фонда, который формируется из нефтяных доходов. Такие траты — вынужденная мера, необходимая для ликвидации последствий пандемии.

Так, правительство намерено использовать 419,6 млрд норвежских крон (38 млрд евро) в 2020 году. Эта сумма на 174,4 млрд крон (17,7 млрд евро) выше, чем закладывалось в проекте бюджета в октябре 2019 года, сообщает Норвежское телеграфное бюро. При этом в текущем году, согласно проекту обновлённого бюджета, ожидается падение ВВП на 4%.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 4,1 млн человек по всему миру, более 286 тысяч скончались. В Норвегии диагноз поставлен 8 135. От инфекции умерли 224 человека.

Ранее NEWS.ru писал, что портал государственных услуг не выдержал огромного количества обращений россиян за материальной помощью после телеобращения Путина.