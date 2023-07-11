«Охоту» на танки Leopard в зоне СВО показали на видео Военкор Котенок показал «охоту» российских ПТУР на танки Leopard на Запорожском направлении

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал в Telegram-канале видео «охоты» российских военных на танки Leopard Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении. На кадрах видно выслеживание боевых машин противника и поражение целей при помощи противотанковых управляемых ракет (ПТУР).

Работу по обнаружению и поражению украинских танков осуществляли расчеты ПТРК, оснащенные тепловизором. На видео видно, как при попадании ракеты боевые машины ВСУ загораются.

Накануне Котенок также показал видео работы РСЗО «Град» на Южно-Донецком направлении с нанесением ударов по подразделениям ВСУ в лесополосе.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео с кадрами уничтожения украинских БМП Bradley американского производства в районе Орехова в Запорожской области. Российские военные вывели из строя боевую машину стоимостью $5 млн с помощью дрона-камикадзе за 30 тысяч рублей. По данным «РВ», ВСУ за сутки потеряли в районе населенного пункта Работино 15 единиц западной бронетехники.

Военкор Семен Пегов ранее опубликовал в Telegram-канале WarGonzo видео поражения танка ВСУ в районе Новоданиловки. Уничтожение боевой машины ВСУ показали на кадрах с БПЛА.