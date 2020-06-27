Нобелевские лауреаты призвали признать вакцины от COVID-19 «общим благом»

https://static.news.ru/photo/7d508a2c-b9cb-11ea-917a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chaiwat Subprasom/Keystone Press Agency/Global Look Press

Более 100 мировых лидеров, включая 18 лауреатов Нобелевской премии мира, подписали письмо, в котором призывают признать вакцины против коронавируса «общим благом» и сделать их бесплатными и доступными для всех жителей мира, сообщает Центр Юнуса.

Мы обращаемся к правительствам, фондам, благотворителям и социальным компаниям с призывом выступить с инициативой производить и/или распространять вакцины по всему миру бесплатно. Мы призываем все социальные, политические и медицинские организации вновь подтвердить нашу коллективную ответственность за защиту всех уязвимых лиц без какой-либо дискриминации, — говорится в призыве.

Эту идею поддержали известные политики, бывшие президенты стран, звёзды кино, такие как лауреат Нобелевской премии мира и экс-президент СССР Михаил Горбачёв, бывший президент Еврокомиссии и бывший премьер Италии Романо Проди, актеры Джордж Клуни, Мэтт Дэймон, Шерон Стоун и многие другие.

Обращение адресовано мировым лидерам, в частности руководству ООН, ВОЗ, религиозным, социальным и духовным лидерам, руководителям исследовательских лабораторий и фармацевтических компаний, а также средствам массовой информации мира, передаёт РИА Новости.

Мы призываем объединить усилия и сделать так, чтобы в случае получения вакцины COVID-19 у нас был глобальный консенсус в отношении того, что она должна использоваться в качестве общего блага, — подчёркивается в письме.

По состоянию на 28 июня 2020 года в мире было выявлено 10 128 846 заражённых коронавирусом. От болезни скончались 502 690 человек, выздоровели 5 519 015 пациентов. ВОЗ 11 марта 2020 года объявила вспышку инфекции пандемией.

Центр Юнуса основан лауреатом Нобелевской премии мира Мохаммедом Юнусом, расположен в Бангладеш.

Как писал NEWS.ru ранее, нежелательных побочных эффектов от российской вакцины от коронавируса у добровольцев, принимающих участие в её испытаниях, не зафиксировано, сообщили в Главном военном госпитале имени Бурденко. Как рассказали медики, всех волонтёров регулярно осматривают, а в дальнейшем им будут проведены общие клинические и биохимические анализы крови.