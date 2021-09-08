«Никуда не годятся»: Гордон высказался о словах гимна Украины

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Возможный план НАТО по размещению беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии может привести к тяжёлым последствиям для Европы. Мало не покажется, заявила в Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова.

А вот это реально план-катастрофа, если натовцы продавят вскрытие границ Афганистана с сопредельными странами. Европе мало не покажется. Хотя они этого ещё не понимают, похоже, — говорится в сообщении дипломата....