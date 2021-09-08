«Никуда не годятся»: Гордон высказался о словах гимна Украины
Евгений Бугров
Евгений Бугров
02:44, 09 сентября 2021
Дмитрий Гордон Фото: gordondmytro/instagram.com
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Украинский телеведущий Дмитрий Гордон заявил, что текст гимна Украины не соответствует его величественной музыке. Слова следует поменять на более возвышенные, отметил он в эфире телеканала «Украина 24».
Что бы я сделал, и это не шутка, это изменил бы слова нашего гимна. У гимна такая величественная, красивая музыка, но слова, на мой взгляд, никуда не годятся, — пояснил журналист.
Гордон считает, что в тексте украинского гимна явный перебор таких фраз, как «ещё не пропали», «сгинут наши вороженьки».
Меньше смертей — больше надежды на будущее. Хотелось бы, чтобы у нас появился такой же возвышенный, величественный, с надеждой текст гимна, — подчеркнул он.
Ранее стало известно, что обсуждение идеи о переименовании Украины следует продолжить. Об этом заявил Дмитрий Гордон. Он подчеркнул, что Украина должна называться «Россией 1», тогда настоящая Россия станет «Россией 2». Телеведущий отметил, что желание в этом вопросе «потроллить Россию» он считает хорошей идеей.