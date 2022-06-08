Никарагуа разрешила ввод российских войск на свою территорию В Никарагуа разрешили временное присутствие российских военных в гуманитарных целях

Фото: Министерство обороны РФ

Президент Республики Никарагуа Даниэль Ортега разрешил временное присутствие в стране военных из России и других стран в гуманитарных целях, сообщает РИА Новости. Кроме того, в списке военные из США, Мексики, Венесуэлы и Кубы, следует из указа главы государства, опубликованного в официальной газете властей La Gaceta.

Разрешается транзит и остановка на территории страны военных, кораблей и воздушных судов стран, входящих в конференцию вооруженных сил Центральной Америки (Гватемалы, Сальвадора, Гондураса, Доминиканской Республики), США, России, Мексики, Венесуэлы, Кубы для взаимного обмена и гуманитарной поддержки во взаимных интересах в чрезвычайных ситуациях, — говорится в указе.

Ранее ZDF сообщил, что Куба, Венесуэла и Никарагуа полностью поддерживают спецоперацию России на Украине. По информации немецкого телеканала, в целом в Латинской Америке действия Москвы воспринимают совсем не так, как в странах Запада.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что коллективный Запад объявил России тотальную гибридную войну. Дипломат отметил, что попытки Запада изолировать Россию обречены на провал, так как дальнейшее сближение Москвы со странами за пределами «золотого миллиарда» неизбежно. Глава ведомства подчеркнул, что сейчас под ударом США находятся все, кто готов вести самостоятельную политику.