https://static.news.ru/photo/0c5ea628-3d25-11ea-ab11-fa163e074e61_660.jpg Амстердам Фото: Moritz Wolf/imagebroker.com/Global Look Press

Число иностранных туристов, посетивших Нидерланды в 2019 году, достигло 20 млн человек. Это новый рекорд, который, правда, ожидали власти королевства.

Рост на 7% по сравнению с 2018 годом соответствует нашим прогнозам, — заявил директор Национального бюро по туризму и конгрессам Йос Вранкен.

Больше всего Нидерланды посещают граждане Германии, Бельгии и Великобритании. В основном иностранцы приезжают посмотреть каналы, тюльпаны, ветряные мельницы. Большинство гостей останавливаются в Амстердаме.

Ранее Нидерландский совет по туризму заявил, что прекратит продвижение туризма и сосредоточится на распределении потока путешественников. Это связано с тем, что главные достопримечательности уже не выдерживают наплыва посетителей. Правительство ранее уже приняло ряд мер — такие как приостановка экскурсий по кварталу красных фонарей и демонтаж арт-объекта «I Amsterdam».

Теперь власти королевства приступили к развитию новой стратегии — HollandCity. Она предполагает продвижение Нидерландов как одного большого мегаполиса со множеством районов, таких как озёрная провинция Фрисландия и «дизайнерский» Эйндховен, писал NEWS.ru.