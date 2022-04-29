NI: армия США осталась без оружия из-за поставок Украине

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Обозреватель The National Interest Калеб Ларсон заявил, что оружейные склады американской армии пустеют из-за массовых поставок военных систем Stinger и Javelin на Украину. В своей статье журналист отмечает, что военное руководство США не сможет пополнить арсенал ПТРК в ближайшие годы. Он объяснил это тем, что производственные линии времен холодной войны были остановлены.

Пентагон отправил на Украину около трети своих запасов зенитных и противотанковых ракет Stinger и Javelin. Их будет трудно заменить в ближайшее время, — пояснил Ларсон.

Он добавил, что для создания необходимого количества Javelin Вашингтону понадобится около пяти лет.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что спецоперация на Украине закончится, как только будут достигнуты цели. Так он ответил на вопрос журналистов о возможности завершения боевых действий ко Дню Победы. Министр также прокомментировал предложение генсека ООН привлечь Международный Комитет Красного Креста в организации гуманитарных коридоров на Украине, заявив, что в этом нет необходимости.