Невакцинированных преподавателей начнут отстранять от работы на Украине

С ноября невакцинированных от коронавирусной инфекции сотрудников украинских образовательных учреждений не будут допускать к работе. Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения Украины. Глава ведомства Виктор Ляшко напомнил, что преподаватели включены в список профессий, представители которых должны обязательно вакцинироваться для полноценной работы.

Если к ноябрю сотрудники сферы образования не будут иметь прививок от COVID-19, их отстранят от работы на период карантина без сохранения зарплаты, — сказал Ляшко.

По его словам, ситуация с коронавирусом на Украине ухудшается. Вакцинация педагогического состава в первую очередь важна для защиты жизни и здоровья детей.

По данным Минздрава Украины, за прошедшие сутки зафиксировано 16 309 новых случаев коронавируса. С начала вакцинации на Украине привили 7 688 564 человека, из них 6 271 274 получили две дозы препарата.

Ранее украинские врачи зафиксировали резкое увеличение количества смертей от коронавирусной инфекции в стране. Так, 4 октября жертвами заболевания стали 317 пациентов, это рекордный показатель с 15 мая.