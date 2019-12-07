https://static.news.ru/photo/cda7a9bc-ff4d-11e9-afe1-fa163e074e61_660.jpg Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскрыл подробности своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным по телефону.

По его словам, политики говорили о проблеме Ирана и Сирии. Кроме того, они обсудили требования по безопасности Израиля и работу по предотвращению столкновений между военными РФ и армией обороны Израиля, написал премьер в Twitter.

Хорошая неделя! — отметил он.

Ранее News.ru писал, что Израиль непреднамеренно обострил отношения с Россией, уничтожив в ходе ноябрьских ударов по Сирии российские комплексы «Бук» и «Панцирь». В израильской прессе обвиняют Москву в том, что она не сдерживает свои обещания по поводу нейтрализации иранского военного присутствия в Сирии.