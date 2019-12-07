Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскрыл подробности своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным по телефону.
По его словам, политики говорили о проблеме Ирана и Сирии. Кроме того, они обсудили требования по безопасности Израиля и работу по предотвращению столкновений между военными РФ и армией обороны Израиля,
Хорошая неделя! — отметил он.
Ранее News.ru писал, что Израиль непреднамеренно обострил отношения с Россией, уничтожив в ходе ноябрьских ударов по Сирии российские комплексы «Бук» и «Панцирь». В израильской прессе обвиняют Москву в том, что она не сдерживает свои обещания по поводу нейтрализации иранского военного присутствия в Сирии.
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