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Нетаньяху: Израиль продолжит действовать против радикалов в секторе Газа

17:49, 16 мая 2021
Фото: Alex Kolomoisky/JINI/GLOBAL LOOK PRESS

Власти Израиля продолжат действовать против радикалов, которые находятся в секторе Газа. Об этом премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху рассказал в телеобращении к соотечественникам.

По его словам, работа займёт «некоторое время». Он отметил, что власти государства сделают всё для восстановления спокойствия и порядка, это не займёт много времени.

Кроме того, политик подчеркнул, что Израиль принял все меры, которые помогут не допустить жертв при уничтожении зданий в секторе Газа.

Выступление Нетаньяху началось сразу после оперативного совещания правительства, где участвовал глава Генштаба армии Авив Кохави, министр обороны Бени Ганц, а также руководители спецслужб страны.

Крупнейшая эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла вечером 10 мая. Стороны начали обмениваться ракетными ударами после столкновений в Иерусалиме. Из сектора Газа по израильской территории было выпущено около 2,8 тысячи ракет, примерно 430 из них разорвались на территории палестинского анклава.

По имеющимся данным, в результате обстрелов в Израиле погибли восемь мирных граждан и один военный. Палестина после обстрелов Израилем потеряла 145 человек, ещё около тысячи ранены. Позже сообщалось, что жертвами ударов израильской армии по сектору Газа стали не менее 174 палестинцев.

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