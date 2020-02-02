https://static.news.ru/photo/f8b170fa-45c7-11ea-9ce1-fa163e074e61_660.jpg Биньямин Нетаньяху Фото: Joshua Lott/CNP/AdMedia/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил Институту биологических исследований и Минздраву страны создать вакцину от коронавируса. После получения лекарства на территории государства будет открыт завод по его производству.

Об этом глава правительства рассказал в ходе совещания о мерах по предупреждению распространения коронавируса. Об этом сообщается в Twitter политика.

Мы закрыли воздушные, сухопутные и морские переправы из Китая. Если мы найдём заражённых израильтян, мы изолируем их и разберёмся с ними, — написал он.

По состоянию на 2 февраля число погибших от коронавирусной инфекции нового типа в Китае достигло 304 человек. Количество инфицированных составило 14,3 тысячи человек.

Ранее NEWS.ru писал, что фото поражённых коронавирусом лёгких шокировали медиков. Результаты томографии пациентки, заражённой пневмонией нового типа 2019 nСоV, обнародовал журнал Radiology. На первом фото показаны помутнения с «эффектом матового стекла». Второй снимок сделан спустя три дня и демонстрирует расширение поражённых коронавирусом областей.