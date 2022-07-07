«Несостоявшееся государство»: в США предрекли исчезновение Украины Экс-советник министра обороны США Макгрегор предрёк исчезновение Украины

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Бывший советник министра обороны США, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина рискует прекратить существование как страна, если мировые игроки продолжат накачивать её оружием. Он раскритиковал действия западных стран по оказанию Украине военной помощи. По его словам, Вашингтон не собирается отказываться от поставок вооружения Киеву, сообщает телеканал Sky News Australia.

Это уже в принципе несостоявшееся государство, она может полностью исчезнуть с карты мира. Я считаю, что нужно прекратить огонь. В Вашингтоне никто на это не пойдёт, — рассказал Макгрегор.

Он добавил, что Запад не может позволить сражаться до последнего украинца.

Американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц ранее заявила, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует прекратить «играть в политику и театр». Она добавила, что лидеру США Джо Байдену следует выработать «ясную стратегию» в отношении Киева. Она также призвала конгресс установить надлежащий надзор над поставками оружия и помощи Украине. По мнению политика, эти меры позволят решить множество проблем на Украине, а также «вернуть контроль над ситуацией».