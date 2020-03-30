https://static.news.ru/photo/f4458592-724a-11ea-a896-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li He/XinHua/Global Look Press

В Китае несколько вагонов пассажирского поезда, который следовал из города Цзинань в Гуанчжоу, сошли с рельсов и опрокинулись в провинции Хунань.

В настоящее время информации о пострадавших или погибших нет. ЧП произошло в районе города Чэньчжоу в 12:00 по местному времени (7:00 мск).

#BREAKING : A passenger train traveling from Jinan to Guangzhou derailed and caught fire in Chenzhou, Hunan Province, Monday afternoon. Rescue work is underway. pic.twitter.com/r9ItOzAZ1y — Kam Isaac (@isaackamis2) March 30, 2020

К месту происшествия направляются машины скорой помощи и спасатели.

Как ранее писал NEWS.ru, 5 марта следовавший из Страсбурга в Париж скоростной поезд сошёл с рельсов. В результате ЧП пострадали 10 человек, в том числе машинист.