В Китае несколько вагонов пассажирского поезда, который следовал из города Цзинань в Гуанчжоу, сошли с рельсов и опрокинулись в провинции Хунань.
В настоящее время информации о пострадавших или погибших нет. ЧП произошло в районе города Чэньчжоу в 12:00 по местному времени (7:00 мск).
— Kam Isaac (@isaackamis2)
#BREAKING: A passenger train traveling from Jinan to Guangzhou derailed and caught fire in Chenzhou, Hunan Province, Monday afternoon. Rescue work is underway. pic.twitter.com/r9ItOzAZ1y March 30, 2020
К месту происшествия направляются машины скорой помощи и спасатели.
Как ранее писал NEWS.ru, 5 марта следовавший из Страсбурга в Париж скоростной поезд сошёл с рельсов. В результате ЧП пострадали 10 человек, в том числе машинист.
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