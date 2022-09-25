Непал ведет переговоры с Россией о возобновлении рейсов в Катманду

Посол Непала в России Милан Радж Туладхар рассказал, что ведет переговоры с Москвой о возобновлении прямых полетов в Катманду. Авиасообщение между странами было прервано в 2004 году по экономическим причинам, пишет РИА Новости.

В частности, летать в Катманду из России было невыгодной из-за того, что было мало рейсов.

Но ситуация полностью изменилась. В постпандемийный период все сейчас набирает обороты, особенно международный туризм, — рассказал дипломат.

Посол отметил, что сейчас все больше людей хотят побывать в Непале и среди них много российских туристов. В случае возобновления прямых рейсов россияне будут чаще приезжать в Азию, центром которой является Непал. С непальской стороны также станет больше туристов, желающих побывать в России.

Поэтому я прошу «Аэрофлот» поработать над возобновлением рейсов в Катманду. Со своей стороны я также сделаю для этого все, что в моих силах, — заверил Милан Радж Туладхар.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» с 9 октября возобновит регулярные рейсы в Коломбо (Шри-Ланка), с 30 октября — в Бангкок (Таиланд) и со 2 ноября — в Гоа (Индия). Продажа билетов в Шри-Ланку и Таиланд уже открыта, а в Индию откроется в ближайшее время.