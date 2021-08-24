Неизвестные ограбили российский вертолёт в аэропорту Кабула

Неизвестные ограбили российский вертолёт Ми-8МТВ прямо в аэропорту Кабула, унеся из него всё — от судовой документации до подголовников сидений. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Пропажу внутренностей вертолёта
Ранее представитель запрещённой в России группировки «Талибан» Шер Мохаммад Аббас Станекзай потребовал прекратить эвакуацию граждан из Афганистана и вывести иностранные войска из страны к установленному сроку — 31 августа, чтобы подготовить почву для гражданских полётов.
После захвата талибами власти в Афганистане в Международном аэропорту Кабула начались массовые беспорядки: афганцы, напуганные приходом террористов к власти, всеми возможными методами пытаются покинуть страну, создавая хаос и давку. Из-за этого погибло уже более десятка человек, среди которых как мирные жители, так и силовики, пытающиеся контролировать толпу беженцев.