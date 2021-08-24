Неизвестные ограбили российский вертолёт в аэропорту Кабула

Неизвестные ограбили российский вертолёт Ми-8МТВ прямо в аэропорту Кабула, унеся из него всё — от судовой документации до подголовников сидений. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Пропажу внутренностей вертолёта обнаружила лётная команда из России. При этом попасть на территорию аэропорта получилось с трудом: с 22 августа боевики террористического движения «Талибан» (запрещено в России) взяли под охрану гражданский сектор. Грабители унесли буквально всё, включая судовую документацию, огнетушители, аварийный топор, бронежилеты, кислородные маски, портативную радиостанцию и подголовник сиденья для бортпроводника.

Ранее представитель запрещённой в России группировки «Талибан» Шер Мохаммад Аббас Станекзай потребовал прекратить эвакуацию граждан из Афганистана и вывести иностранные войска из страны к установленному сроку — 31 августа, чтобы подготовить почву для гражданских полётов.

После захвата талибами власти в Афганистане в Международном аэропорту Кабула начались массовые беспорядки: афганцы, напуганные приходом террористов к власти, всеми возможными методами пытаются покинуть страну, создавая хаос и давку. Из-за этого погибло уже более десятка человек, среди которых как мирные жители, так и силовики, пытающиеся контролировать толпу беженцев.