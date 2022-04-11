Нехаммер оценил переговоры с Путиным, назвав их неоптимистичными

Австрийский канцлер Карл Нехаммер провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным о ситуации на Украине, которые продлились около часа. По завершению дискуссии канцлер заявил, что беседа с российским лидером не произвела на него «оптимистичного впечатления». Нехаммер уточнил, что переговоры с Путиным были «открытыми и жёсткими». Лидер Австрии упомянул события в Буче, сказав, что Россия должна быть привлечена к ответственности за содеянное, пишет Welt.

Переговоры с президентом Путиным были очень прямыми, открытыми и жёсткими. В целом у меня нет оптимистического впечатления, которое я могу дать вам из этого разговора с президентом Путиным, — заявил Нехаммер.

Ранее сообщалось, что встреча президента РФ Владимира Путина с канцлером Австрии Карлом Нехаммером завершилась, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Переговоры российского лидера с канцлером проходили в резиденции президента России в Ново-Огарёво. Эта была первая встреча Путина с Нехаммером с момента вступления последнего в должность канцлера.

Глава австрийского МИД Александер Шалленберг сообщил, что поездка Нехаммера в Россию могла бы способствовать завершению кризиса на Украине. По его словам, Вена «хочет использовать все возможности».