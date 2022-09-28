Небензя заявил, что процесс референдумов может пойти дальше Небензя: процесс референдумов на подконтрольных России территориях может пойти дальше

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Василий Небензя

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил на выступлении в Совбезе Всемирной организации о том, что процесс референдумов на подконтрольных РФ территориях может пойти дальше, если Киев не изменит свою политику. Дипломат добавил, что украинский народ хочет мира, но это не входит в планы Лондона и Вашингтона. Трансляция выступления велась на сайте ООН

Сегодня от Киева отвернулось население не только Крыма и Донбасса, но и Херсонской, и Запорожской областей. И этот процесс неизбежно пойдет дальше, если в Киеве не осознают своих ошибок и стратегических просчетов и не начнут, наконец, руководствоваться интересами своих граждан, а не слепо исполнять волю тех, кто довольно потирает руки от того, что столкнули лбами два братских народа, — заявил Небензя.

Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей ранее абсолютным большинством проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации. В ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

По информации центральных избирательных комиссий всех четырех регионов, нарушения в ходе голосования не были зафиксированы.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что намерена представить резолюцию в Совете Безопасности ООН, в которой осуждается проведение референдумов в подконтрольных России регионах. В документ будет включен пункт о том, что ООН не поддерживает использование силы для изменения границ.

СМИ отмечают, что резолюция носит символический характер, так как Россия обладает правом вето.