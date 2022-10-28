Небензя: США не смогут уйти от ответа за нарушение КБТО

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Постпред России при ООН Василий Небензя

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что США не смогут уйти от ответа, если будет доказано, что Вашингтон нарушает Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия (КБТО). Дипломат подчеркнул, что американская сторона не вправе игнорировать предоставленные Россией факты, сообщает ТАСС. Речь идет о запуске международного расследования военно-биологической деятельности США на Украине.

Здесь, в ООН, мы опираемся на международное право, перед которым все равны. И хотите вы этого или нет, но за нарушения КБТО, если они будут доказаны, придется отвечать, — сказал Небензя.

Российская сторона, по словам представителя РФ, не получила от американской делегации внятных ответов ни в рамках двусторонних консультаций при посредничестве Группы имплементационной поддержки КБТО в июне, ни на консультативном совещании по статье V КБТО в сентябре в Женеве.

Зампред Госдумы Ирина Яровая ранее сообщила на пленарном заседании нижней палаты, что в американских лабораториях разрабатывается новое биологическое оружие. По ее словам, оно станет главным военным проектом Вашингтона. Как отметила Яровая, Москва обладает данными, подтверждающими манипуляции с опасными вирусами. Она также заявила, что специалисты США проводили опыты на территории Украины.