Небензя рассказал, кто может расследовать диверсию на «Северных потоках» Небензя: Россия, Дания, ФРГ и Швеция могут расследовать диверсию на «Северных потоках»

Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Василий Небензя

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя по итогам инициированного Москвой заседания Совета Безопасности ООН заявил, что Дания, Швеция, Россия и Германия могли бы принять участие в совместном расследовании диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». Дипломат пояснил, что участники должны стать страны, в чьих водах произошел инцидент, а также собственник объекта и главный получатель от этих трубопроводов, пишет ТАСС.

Я думаю, что это страны, в чьих территориальных водах эта диверсия произошла. Дания и Швеция. Россия — это собственник газопровода. Германия является главным получателем от этих трубопроводов, — рассказал Небензя.

Он при этом не допустил участие ООН в расследовании.

Бывший гендиректор турецкой нефтегазовой компании Botas Гекхан Ярдым ранее заявил, что ремонт «Северного потока» и «Северного потока — 2» может занять не менее года. Он раскритиковал слова скептиков о том, что трубопроводы непригодны из-за попадания в них морской воды, так как ее можно устранить из системы с помощью давления. Он также указал на то, что без вмешательства извне такой аварии не могло произойти. Он назвал процедуру проведения ремонта на подобных объектах отработанной.