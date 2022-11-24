Небензя объяснил, почему Россия поражает инфраструктуру Украины Небензя: РФ обстреливает инфраструктуру Украины в ответ на призывы Киева победить Москву

Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Василий Небензя

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя в ходе выступленяи на заседании Совета безопасности международной организации заявил, что Россия ведет обстрелы объектов инфраструктуры Украины в ответ на поставки в страну западного оружия и призывы Киева одержать военную победу над Москвой. По словам Небензи, которые приводит РИА Новости, своими действиями Россия пытается привести ситуацию за стол переговоров.

Хотим подчеркнуть, что мы наносим удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией, — сказал российский постпред.

Небензя добавил, что одной из целей спецоперации является подрыв боеспособности украинской армии, угрожающей безопасности и территориальной целостности РФ, в связи с чем Москва продолжит реализовывать эту цель военными методами. По словам представителя РЯ, это будет делаться до тех пор, пока руководство Украины «не займет реалистичную позицию, которая позволила бы в рамках переговоров обсудить и попытаться урегулировать те вопросы, которые вынудили» российское руководство начать спецоперацию.

Ранее в ходе выступления Небензя заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Украины виноваты в разрушении жилых домов и жертвах среди мирного населения. По его словам, ВС Украины располагают свои средства ПВО в центре населенных пунктов, в результате таких действий обломки или сбившиеся с курса украинские ракеты попадают в цели, которые Москва не планировала уничтожать.

С 10 октября ВС РФ наносят удары по украинской критической инфраструктуре. 15 ноября украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровской, Хмельницкой, Ровненской, Сумской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, а также в других областях страны прогремели взрывы, работали системы ПВО. До этого по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по территории страны в этот день было нанесено 85 ракетных ударов. В свою очередь представитель военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что по Украине было выпущено около 100 ракет разной степени дальности. Позднее глава Минэнерго страны Герман Галущенко подчеркнул, что по энергетической инфраструктуре Украины 15 ноября был нанесен самый массированный удар с начала спецоперации России.