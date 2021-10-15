Небензя обвинил Запад в развязывании конфликта в Косово

Открытое столкновение Косово с Белградом провоцирует отсутствие реакции Запада, потакающего действиям Приштины. Об этом на заседании СБ ООН заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Небензи, Запад в настоящее время уклоняется от «честных публичных оценок» происходящего в регионе, призывая к «сдержанности» обе стороны, и это вызывает сожаление.

Именно «косовские руководители» выдвигают ультимативные требования в адрес Белграда признать косовскую независимость и выплатить некие «репарации». Не получает никакого осуждения от западных стран и «великоалбанская» агитация в Тиране и Приштине, — заявил российский представитель.

По мнению Небензи, поддерживаемые отдельными странами шаги по созданию «косовской армии» являются серьёзной проблемой. Постпред РФ убеждён, что подобным идеям должен быть поставлен «прочный заслон», а высказываниям на этот счёт следует дать чёткую квалификацию.

Невнятная реакция западных коллег, курирующих и фактически потакающих Приштине, даёт последней ощущение вседозволенности и неизбежно провоцирует скатывание к открытому столкновению, — сказал Небензя.

Вооружённое столкновение албанских сепаратистов из «Освободительной армии Косово» и военных и полиции Сербии в 1999 году привело к бомбардировкам Югославии, которая в то время состояла из Сербии и Черногории, силами НАТО.

17 февраля 2008 года косовско-албанские структуры в Приштине провозгласили в одностороннем порядке независимость от Сербии.

Самопровозглашённую республику не признали Сербия, Россия, Китай, Израиль и ещё ряд государств.

Ранее сообщалось, что Белград и Приштина достигли соглашения о деэскалации в Северном Косово. Переговоры по этому вопросу длились два дня. Согласно документу, силы международной миссии под эгидой Североатлантического альянса в Косово (KFOR) заменят на линии разграничения в Косове приштинский спецназ. Также представители ЕС, Сербии и Косово договорились создать рабочую группу. Она займётся решением проблемы номеров транспортных средств жителей Северного Косово, населённого преимущественно сербами.