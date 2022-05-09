«Не стоит дёргать за бороду»: депутат Госдумы о референдуме в Южной Осетии Депутат Затулин предложил «не дёргать Грузию за бороду» референдумом в Южной Осетии

Мужчина голосует на избирательном участке в Цхинвале / Фото Наталья Айриян/РИА Новости

В условиях российской военной операции на Украине необходимо оценивать все риски, которые может принести возможное вхождение Южной Осетии в состав России.Такое мнение в беседе с изданием «Газета.Ru» выразил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Он отметил, что не следует «дёргать Грузию за бороду» референдумом в Южной Осетии. По словам депутата, он солидарен с мнением, что жители Южной Осетии поддерживают желание республики войти в состав России. Однако Затулин считает, что сейчас преждевременно принимать подобное решение.

Референдум в Южной Осетии спровоцирует всплеск эмоций в соседней Грузии. В настоящее время у нас идёт специальная военная операция на Украине и мне кажется, что нам не следует дёргать за бороду, — сказал он.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий предположил, что референдум, на котором жители Южной Осетии выскажутся по вопросу о вхождении в состав России, может пройти в мае или июне этого года.

Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что референдум о присоединении республики к России состоится. Все документы для его проведения уже собраны и поданы в Центризбирком.

Большинство членов ООН (кроме России, Никарагуа, Венесуэлы, Науру и Сирии) не признают независимость Южной Осетии, считая республику частью Грузии. Власти последней уже выразили протест по поводу планов проведения подобного референдума.