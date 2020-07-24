Недопущенный на выборы президента Белоруссии Цепкало уехал в Россию

https://static.news.ru/photo/f90bcbb6-cda0-11ea-85bd-fa163e074e61_660.jpg Валерий Цепкало Фото: valerytsepkalo/facebook.com

Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало, которого ЦИК страны отказалась регистрировать в качестве кандидата в президенты, уехал в Москву.

Об этом сообщил РБК со ссылкой на супругу политика Веронику Цепкало. Она отметила, что муж покинул страну после того, как узнал о готовящемся аресте.

Мы получили информацию из достоверных источников, что моего супруга планируют задержать по надуманным обстоятельствам, — цитирует её агентство.

Она также сообщила, что муж увез с собой в Москву и детей, поскольку несколько дней назад сотрудники прокуратуры приходили в школу, где они учатся, и просили учителей написать некие заявления. По её мнению, запущен процесс по лишению родительских прав.

Именно поэтому мы приняли решение, что мы вывозим Валерия и детей с территории Белоруссии, — заявила она.

Президентские выборы в Белоруссии намечены на 9 августа. Помимо Лукашенко и Тихановской, которая идёт на выборы вместо своего мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского, в качестве кандидатов зарегистрированы экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.

Как писал NEWS.ru, Цепкало намерен поддержать в борьбе за пост главы государства Светлану Тихановскую.