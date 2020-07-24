Недопущенный на выборы президента Белоруссии Цепкало уехал в Россию

Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало, которого ЦИК страны отказалась регистрировать в качестве кандидата в президенты, уехал в Москву.
Об этом
Мы получили информацию из достоверных источников, что моего супруга планируют задержать по надуманным обстоятельствам, — цитирует её агентство.
Она также сообщила, что муж увез с собой в Москву и детей, поскольку несколько дней назад сотрудники прокуратуры приходили в школу, где они учатся, и просили учителей написать некие заявления. По её мнению, запущен процесс по лишению родительских прав.
Именно поэтому мы приняли решение, что мы вывозим Валерия и детей с территории Белоруссии, — заявила она.
Президентские выборы в Белоруссии намечены на 9 августа. Помимо Лукашенко и Тихановской, которая идёт на выборы вместо своего мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского, в качестве кандидатов зарегистрированы экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.
Как писал NEWS.ru, Цепкало намерен поддержать в борьбе за пост главы государства Светлану Тихановскую.
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