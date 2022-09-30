Названы возможные сроки восстановления «Северных потоков» Yeni Safak: ремонт газопроводов «Северный поток» может занять не менее года

Фото: Danish Defense Ministry / XinHua / Global Look Press

Бывший гендиректор турецкой нефтегазовой компании Botas Гекхан Ярдым заявил газете Yeni Safak, что ремонт «Северного потока» и «Северного потока — 2» может занять не менее года. Он раскритиковал слова скептиков о том, что трубопроводы непригодны из-за попадания в них морской воды, так как ее можно устранить из системы с помощью давления. Он также указал на то, что без вмешательства извне такой аварии не могло произойти.

Данные об утечках из «Северного потока» говорят о том, что проблема серьезная. Ремонт может продлиться до года. Если даже Россия и Европа договорятся, то прокачки газа до конца ремонта не будет, — рассказал экс-глава Botas.

Он назвал процедуру проведения ремонта на подобных объектах отработанной.

Международный эксперт по энергетике Мехмет Доган в статье для турецкого информационного портала Medya Gunlugu ранее написал, что диверсия на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» не выгодна для России. Он указал на нелогичность этой версии, так как Россия итак управляла поставками газа в Европу. По его мнению, к этому инциденту причастны США. Он добавил, что у него нет сомнений в том, что это были преднамеренные взрывы.