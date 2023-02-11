Названы страны, способные пережить ядерную зиму Risk Analysis: Австралия, Исландия и еще три страны смогут пережить ядерную зиму

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Новая Зеландия, Австралия, Исландия, Вануату и Соломоновы острова смогут выжить в случае наступления ядерной зимы, выяснили Новозеландские ученые из Университета Отаго. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Risk Analysis, эти островные государства будут способны продолжить производить пищу.

Ученые смоделировали сценарий извержения супервулкана, столкновения планеты с астероидом и резкого снижения естественной освещенности в случае ядерной войны в Северном полушарии. В ходе исследования выяснилось, что островные государства смогут выжить, вопреки сокращению солнечного света и более низким температурам.

Ранее экс-сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс заявил, что политика Вашингтона в отношении России довела мир до такой ситуации, когда до ядерного конфликта осталась одна наносекунда. По его мнению, сейчас наступило время, когда единственное, что требуется для ее начала, — ложная тревога о приближающихся ракетах.