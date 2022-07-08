Названы способы России парализовать НАТО Аналитик Рубин: Россия может парализовать НАТО через Турцию и свое влияние на Балканах

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Россия может парализовать НАТО через Турцию, сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на американского аналитика Майкла Рубина. По его мнению, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лучше относится к России, чем к США. При этом исключить Турцию из Альянса нельзя, нет такого механизма, отметил Рубин.

Если Эрдоган больше симпатизирует России, чем Соединенным Штатам, а все факты свидетельствуют именно об этом, тогда он и президент России Владимир Путин получат больше власти, имея Турцию в составе НАТО, чем отдельно от нее, потому что они могут использовать членство Турции, чтобы парализовать Альянс изнутри, — пишет издание.

Второй же способ давления, учитывая непостоянность Эрдогана, — это влияние на балканские страны Черногорию, Северную Македонию и Хорватию, добавил Рубин.

29 июня саммит НАТО принял новую Стратегическую концепцию, в которой Россия названа главной угрозой безопасности Альянса. Отмечается, что Североатлантический альянс значительно укрепит возможности по сдерживанию и обороне в ответ на действия Москвы, однако не ищет конфронтации с РФ и не представляет для нее угрозы, а также рассчитывает сохранить каналы связи для снижения рисков и предотвращения эскалации конфликтов.

Политолог и востоковед Семён Багдасаров ранее заявил, что президент Турции Реджеп Эрдоган зарабатывает и на поставках беспилотников Украине, и на российских туристах. Багдасаров задался вопросом, начнёт ли когда-то Россия так же извлекать максимальную пользу из ситуации.