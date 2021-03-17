Названы предвестники грядущей войны между Китаем и США

https://static.news.ru/photo/4cfb710a-87cc-11eb-a8b2-96000091f725_660.jpg Фото: Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop/Global Look Press

Пекин пытается создать новую мировую экономику, которая не будет зависеть от Америки, и таким образом вступает в противостояние с Вашингтоном.

КНР реализовала собственную программу модернизации экономики и инициирует масштабные транспортные проекты вроде «Нового шёлкового пути». При этом в данном контексте в Китае большое внимание уделяют сотрудничеству с Россией. Тем более объём внешней торговли с Москвой постоянно растёт в последнее время. А вот объём китайских инвестиций в Штаты за три года упал на 90%, сообщает агентство «Informing».

Этот факт не может не беспокоить Вашингтон, тем более на фоне того, что Пекин снизил свою долю в американском государственном долге с 14% до 5%. При этом доля американской валюты в золотовалютных резервах за последние четыре года упала с 79 до 59 %.

Америка никак не может повлиять на это и пытается обострить ситуацию в военной сфере. Одним из вариантов стало предложение главы Индо-тихоокеанского командования США адмирала Фила Дэвидсона. Он высказал идею о строительстве вокруг КНР комплекса ракетных баз и спутниковых систем. Обойдётся такая «китайская стена» Вашингтону в $27 млрд. В целом многие согласны, что США должны противостоять Китаю с точки зрения силы. За такую линию выступают госсекретарь Энтони Блинкен, генсек НАТО Йенс Столтенберг, призвавший Европу и Штаты отвечать на вызовы Китая и России.

Ранее журналисты издания China Daily отметили, что уход с поста президента США Дональда Трампа пока не внёс никаких изменений в политику страны по отношению к Китаю. В издании также заметили, что от политики США будет зависеть, в каком ключе будут развиваться международные отношения. По мнению авторов материала, сотрудничество двух стран может привести к «укреплению мирового порядка» или же, в обратном случае, к его разрушению, писал NEWS.ru.