«Мемориал» стал одним из лауреатов Нобелевской премии мира Лауреатами Нобелевской премии мира стали активист Беляцкий, «Мемориал» и украинский Центр гражданских свобод

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Нобелевская премия

Нобелевская премия мира присуждена белорусскому активисту Алесю Беляцкому, российскому центру «Мемориал» (организация, исполняющая функции иностранного агента) и украинскому Центру гражданских свобод. В релизе отмечается, что они фиксируют военные преступления и нарушения прав человека.

Они документируют военные преступления, нарушения прав человека и злоупотребление властью, — говорится на сайте Нобелевской премии.

Отмечается, что Алесь Беляцкий был одним из инициаторов демократического движения, возникшего в Белоруссии в середине 1980-х годов, и «посвятил свою жизнь продвижению демократии и мирного развития в своей родной стране». Он также основал организацию «Весна» в 1996 году в ответ на спорные конституционные поправки. Впоследствии «Весна» превратилась в правозащитную организацию, которая документировала и протестовала против применения пыток к политическим заключенным.

Второй лауреат Нобелевской премии мира — правозащитная организация «Мемориал», она была основана в 1987 году активистами-правозащитниками в СССР, которые «хотели гарантировать, что жертвы угнетения коммунистического режима никогда не будут забыты». Среди учредителей были лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров и правозащитница Светлана Ганнушкина.

«Мемориал» стал самым авторитетным источником информации о политических заключенных в российских местах лишения свободы, — говорится в релизе.

Член правления Международного общества «Мемориал» Ян Рачинский рассказал «Осторожно, Media», что ему пока трудно комментировать произошедшее и поверить в это.

Пока трудно комментировать. Я узнаю об этом от вас. Интересное сообщение, тем более я сейчас еду на очередной суд по лишению здания общества «Мемориал». Вообще эта премия означает некоторое признание. <...> Нас выдвигали уже не один раз. Пока в это трудно поверить, — сказал Рачинский.

Центр гражданских свобод был создан в Киеве в 2007 году. Его целью было продвижение прав человека и демократии на Украине, а также укрепление гражданского общества и оказание давления на власти, чтобы сделать республику «полноценно демократической».

Присуждая Нобелевскую премию мира за 2022 год Алесю Беляцкому, «Мемориалу» и Центру гражданских свобод, Норвежский Нобелевский комитет желает почтить память трех выдающихся борцов за права человека, демократию и мирное сосуществование в соседних странах — Белоруссии, России и Украине, — подытожили представители комитета.

В конце сентября норвежский политолог Хенрик Урдал заявил, что российский и белорусский оппозиционеры Алексей Навальный и Светлана Тихановская являются основными претендентами на получение Нобелевской премии мира в 2022 году. По его словам, данный жест может быть использован в качестве осуждения военной операции, проводимой РФ на территории Украины.