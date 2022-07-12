Названо условие выхода «Северного потока» на полную мощность Аналитик Юшков: «Северный поток» выйдет на полную мощность, если Канада согласится сотрудничать

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Газопровод «Северный поток» может выйти на полную мощность уже к осени, но при условии, что Канада и дальше будет добросовестно проводить техническое обслуживание турбин, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. По его словам, которые цитирует «360», альтернативой для обеспечения Европы газом остается «Северный поток — 2», готовый к эксплуатации.

Если они готовы постоянно сотрудничать, туда повезут следующие турбины, они их починят, то в итоге «Северный поток» выйдет на полную мощность в сентябре-октябре, — пояснил Юшков.

Он добавил, что есть и другие варианты поставки голубого топлива в Европу. К примеру, заставить Украину прокачивать большие объемы, либо Польшу, из-за действий которой прекратились поставки по газопроводу Ямал — Европа.

Ранее стало известно, что Оттава приняла решение передать Берлину задержанную в Канаде после ремонта турбину производства концерна Siemens для «Северного потока». Транспортировка отремонтированного газоперекачивающего агрегата немецкой Siemens Energy может начаться после 14 июля. Его доставка в Россию через Германию потребует до двух недель.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал такое решение Канады неприемлемым исключением из санкционного давления на Россию. Официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи указал, что возврат турбины для «Северного потока» не является нарушением санкций ЕС против России.