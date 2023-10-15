Названа сумма, которую Белый дом запросит на помощь Украине и Израилю Белый дом запросит у конгресса более $2 млрд на помощь Украине и Израилю

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Белый дом собирается запросить у Конгресса США более $2 млрд на помощь Украине, Израилю и на другие нужды, заявил помощник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS. По его словам, пока у Вашингтона есть возможность продолжать поставки Киеву всего необходимого, в том числе критически важных боеприпасов.

Президент четко дал понять, что он собирается обратиться к конгрессу с пакетом финансирования для Украины, а также для дальнейшей поддержки Израиля. Ожидается интенсивное взаимодействие с конгрессом на этой неделе, поскольку мы работаем над этим пакетом и ждем двухпартийной поддержки, — сказал Салливан.

На уточняющий вопрос, идет ли речь о «пакете в $2 млрд, который объединит Украину, Израиль, вопросы безопасности границы и поддержку Тайваня», Салливан дал уклончивый ответ о том, что сумма будет «существенно выше этой» и будет направлена на помощь Киеву и Тель-Авиву. Относительно Тайваня политик ничего не сказал.

8 октября Пентагон в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке принял решение отправить в Средиземное море авианосную ударную группу во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford. Распоряжение отдал шеф Пентагона Ллойд Остин, который уточнил, что перед этим провел подробные консультации с Байденом.

После этого, 10 октября, ряд американских законодателей от Республиканской и Демократической партий внес в палату представителей США законопроект о выделении $2 млрд на укрепление системы ПВО Израиля «Железный купол». Законопроект получил поддержку более чем полутора десятков законодателей от обеих партий.