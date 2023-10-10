Конгрессмены США намерены выделить $2 млрд на помощь Израилю В Конгресс США внесли законопроект о выделении Израилю $2 млрд на ПВО

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Тактическая система ПРО - «Железный купол»

Ряд американских законодателей от Республиканской и Демократической партий внес в палату представителей Конгресса США законопроект о выделении $2 млрд на укрепление системы ПВО Израиля «Железный купол», говорится в заявлении автора документа Клаудии Тенни. Отмечается, что законопроект заручился поддержкой более чем полутора десятков законодателей от обеих партий.

Конгрессвумен Клаудия Тенни сегодня представила законопроект <...> о выделении $2 млрд на системы противовоздушной обороны Израиля «Железный купол», — следует из публикации.

8 октября Пентагон в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке принял решение отправить в Средиземное море авианосную ударную группу во главе с авианосцем «Джеральд Форд». Распоряжение отдал шеф Пентагона Ллойд Остин, который уточнил, что перед этим провел подробные консультации с президентом США Джо Байденом.

По данным The Wall Street Journal, власти США также планируют разместить еще один авианосец вблизи Израиля. Подобные действия Вашингтон расценивает как наращивание усилий по сдерживанию стран от вступления в конфликт Израиля и Палестины.

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заверил, что Вашингтон не намерен отправлять американские войска в Израиль. По его словам, это никоим образом не приблизило бы разрешение палестино-израильского конфликта.