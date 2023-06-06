Названа страна, вытеснившая Белоруссию из состава членов СБ ООН Словения вместо Белоруссии заняла место в составе СБ ООН на 2024–2025 годы

Фото: Roland Schäfer/imageBROKER.com/Global Look Press

Любляна, столица Словении

Белоруссия уступила Словении на голосовании в Генассамблее за место в составе непостоянных членов Совбеза ООН на 2024–2025 годы. По итогам голосования, Любляна получила 153 голоса, Минск — 38. Для избрания государству достаточно набрать две трети голосов от участвующих в голосовании, то есть 128 голосов, пишет ТАСС.

Посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов раскритиковал результаты выборов в ООН и заявил, что Запад вместе с союзниками организовал компанию по недопущению проводящего независимую политику Минска.

Блок западных стран и их союзники организовали целенаправленную кампанию, задачей которой было не допустить появления в составе Совбеза еще одного государства, которое не боится проводить независимую внешнюю политику. Таковым, без сомнения, является Республика Беларусь, — сказал он.

Грызлов напомнил, что Белоруссия выдвинула свою кандидатуру еще в 2007 году, Словения же подала заявку только в 2017 году, причем изначально претендовала на непостоянное членство в Совбезе только в 2042–2043 годах.

Ранее президент Бразилии Лула да Силва заявил, что если бы у Совета Безопасности ООН хватало сил на ведение мирных переговоров, конфликта на Украине не было бы. Бразильский лидер подчеркнул, что только мир предотвратит гибель большого числа людей.